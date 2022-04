StraBologna 2022: al via le iscrizioni online e in oltre 50 punti tra Bologna e provincia

Dopo due anni di stop trona l'evento di UISP Bolognail 20-21-22 maggio in Piazza Maggiore. Ci si può iscrivere on-line o in uno degli oltre 50 punti iscrizione a Bologna e Provincia

Come da tradizione, sabato 21 maggio diverse associazioni sportive si esibiranno sul Crescentone della Piazza e la domenica, alle ore 10:30, si partirà da via Rizzoli per vivere insieme la 41esima edizione della StraBologna.

Come iscriversi

All’evento è possibile iscriversi on-line sul sito www.strabologna.it oppure nei numerosi punti d’iscrizione situati a Bologna e Provincia: l’elenco completo e in continuo aggiornamento è riportato sul sito. Oltre la sede UISP Bologna, in Via dell’Industria 20, ci si può iscrivere presso Librerie Coop, LloydsFarmacia, Decathlon, Piscine SO.GE.SE, Fini Sport, Gabetti Brutium e Gabetti Novadomus, Sport3K, Lucky Sport e Edicola del Parco Pianoro.

I punti di iscrizione dedicati saranno attivi fino al 19 maggio 2022, il 20-21-22 maggio sarà possibile iscriversi direttamente in Piazza Maggiore fino a pochi minuti prima dell’inizio dell’evento.

L’iscrizione alla StraBologna comprende la maglia Classic, il pettorale con i voucher dei partner dell’evento e offre la possibilità di usufruire dei ristori situati lungo i percorsi. Le iscrizioni effettuate nei due anni passati rimangono valide per il 2022: si potrà ritirare la t-shirt e/o il kit cani sempre presso la sede UISP in Via dell’Industria 20. Ricordiamo che per poter ritirare il proprio ordine è necessario esibire la mail contenente il codice di conferma, in formato cartaceo o digitale.

Coloro che sono già in possesso della maglia potranno ritirare il pettorale in tutti i punti di iscrizione esibendo il voucher fornito al momento dell’iscrizione.

LA MAGLIA: La t-shirt ufficiale 2022 ricalca il volantino creato per promuovere la prima edizione della StraBologna! Il colore giallo fluo rappresenta la città di Bologna attraverso San Luca e i portici Patrimonio Unesco.

CHARITY 2022: Parte del ricavato di StraBologna 2022 sarà devoluto al fondo Oplà – lo sport è inclusione, un progetto UISP Bologna e Sportfund ideato per aiutare i bambini affetti da disabilità a sostenere le spese legate allo svolgimento delle loro attività sportive.

I PERCORSI. Saranno tre i percorsi per scoprire, correndo o camminando, le meravigliose vie del centro di Bologna, ancora non 'svelati'.

Il 22 maggio i partecipanti potranno scegliere direttamente il percorso che più preferiscono in base alle proprie esigenze. StraBologna come sempre è un evento rivolto a tutti: runner, podisti, ma anche famiglie, disabili, anziani, carrozzine, bambini e cani al guinzaglio, tutti uniti dalla passione per la meravigliosa città di Bologna.