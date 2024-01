Commemorazione per i 33 anni dalla strage del Pilastro. Lepore:"Giusto che si riaprano le indagini"

Istituzioni e Carabinieri ricordano la strage del Pilastro affianco ai parenti e amici dei tre carabinieri che hanno perso la vita. Oggi marca il 33esimo anniversario degli omicidi commessi da parte della gang dell'Uno Bianca. Si è svolta stamattina la cerimonia di fronte la Chiesa di Santa Caterina al Pilastro in via Tommaso Casini dove si trova il monumento dedicato ai caduti. Dopo la messa delle 10, le forze dell'ordine hanno posato delle corone sulla roccia commemorativa e diversi parenti hanno aggiunto attorno ad essa vari mazzi di fiori. Infine, i presenti hanno potuto vedere in anteprima la nuova caserma dei Carabinieri che verrà inaugurata nei prossimi giorni.

"L'Arma non dimentica i propri caduti" ha dichiarato Maurizio Stefanizzi, Generale di Corpo d'Armata Bologna, che ha partecipato alla rassegna assieme a molti suoi colleghi. "Questi sono tre ragazzi straordinari, come altri, sono caduti nell'adempimento del servizio quindi non possiamo permetterci di abbandonare loro e loro familiari. Nonostante tutto oggi rimane una bella giornata perché vedere quasi ultimata questa nuova sede a pochi metri dal luogo dell'eccidio fa piacere" ha aggiunto il carabiniere.

È notizia di questi giorni che la Procura di Bologna ha aperto un nuovo fascicolo d'indagine per omicidio volontario in seguito a un esposto presentato dai familiari delle vittime. I parenti chiedono un approfondimento sul coinvolgimento di eventuali mandanti, complicità e coperture, nonché un'analisi dettagliata della posizione del brigadiere dei carabinieri Domenico Macauda, già condannato per calunnia, in relazione all'omicidio dei carabinieri Cataldo Stasi e Umberto Erriu, avvenuto il 20 aprile 1988 a Castel Maggiore.

"È importante che siano riaperte le indagini" ha commentato il primo cittadino Matteo Lepore, presente al rito. "Vanno fatti tutti gli approfondimenti - continua il sindaco - noi ci aspettiamo molto da questa indagine perché insieme ai familiari per anni abbiamo lottato perché venisse fatta piena luce". Tra il pubblico erano presenti anche Galeazzo Bignami, viceministro delle infrastrutture, il senatore Marco Lisei e Matilde Madrid, capo di gabinetto del comune di Bologna.