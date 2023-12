Bimbo tu, spettacolo con Giacobazzi e Pizzocchi pensando ai piccoli malati

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Una serata per sorridere e assaporare il calore delle Feste insieme a grandi comici Giuseppe Giacobazzi e Duilio Pizzocchi. Il 3 dicembre al Teatro delle Celebrazioni a Bologna, a partire dalle ore 18, è andato in scena “Non c’è duo senza te”, spettacolo realizzato dai due attori per l’associazione Bimbo Tu con il contributo di BCC Felsinea. Ad assistere allo spettacolo, anche due spettatori d’eccezione come il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini e l’assessore regionale al Bilancio, Paolo Calvano, oltre a tante personalità del mondo del mondo della politica, della finanza e dell’imprenditoria. “Il volontariato e la solidarietà rappresentano un valore aggiunto straordinario per l'Emilia-Romagna. Ne sono un tratto distintivo e il cuore pulsante indispensabile al fianco delle migliaia di professionisti che ogni giorno lavorano tra mille difficoltà per mantenere i livelli di eccellenza del servizio sanitario della nostra Regione. Complimenti a Bimbo Tu che da anni si dimostra una realtà di altissima professionalità e affidabilità, un vero punto di riferimento per centinaia di famiglie che in momenti drammatici sanno di poter contare su donne e uomini che da sempre mettono il bene per le nostre comunità al centro del proprio lavoro quotidiano”, dice il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. “Questa serata è una bellissima iniziativa che tiene insieme il divertimento, il fare comunità, lo stare insieme con una bellissima finalità di carattere sociale, sanitario e umano e quindi credo che sia il modo migliore anche per approcciarsi alle Festività Natalizie”, ha detto l’assessore al Bilancio, Paolo Calvano. “Il terzo settore e realtà come Bimbo tu sono fondamentali – ha proseguito – , consentono di dare risposte ai cittadini. Il terzo settore è la comunità che cerca risposte al proprio interno e Stato e le istituzioni devono essere vicine e pronte a dare una mano”. Ad introdurre sul palco Giacobazzi e Pizzocchi è stato il presidente di Bimbo Tu, Alessandro Arcidiacono che ha sottolineato il valore del lavoro di squadra, l’importanza della sinergia tra istituzioni e terzo settore che, lavorando in maniera coordinata possono anche salvare vita umane. Arcidiacono era accompagnato da Alice e Alessandra, una bambina che seguita da Bimbo Tu e dalla sua mamma, che ha parlato dell’associazione. Il presidente di Bimbo Tu ha anche raccontato alla platea delle Celebrazioni – al completo – alcune delle barzellette riferire dai bambini e dai ragazzi dell’associazione per ingannare il tempo in ospedale. “Ho deciso di aprire lo spettacolo in maniera non convezionale ma credo rappresentativa per lo spirito che anima Bimbo Tu: siamo purtroppo abituati a convivere con il dramma, con storie difficili da digerire e anche da raccontare. Credo fermamente che l’autoironia aiuti ad affrontare con coraggio le sfide più dure. In certi frangenti avere la capacità di sorridere è Coraggio”, ha detto il presidente di Bimbo Tu, Alessandro Arcidiacono. “Ringrazio gli artisti Giacobazzi e Pizzocchi per avere aderito a sostenerci con il mezzo per loro, e per noi, più potente: il sorriso – ha aggiunto - . Un grazie speciale anche a BCC Felsinea e ad Andrea Rizzoli, senza i quali stasera non potremmo condividere la gioia di sorridere insieme”. Un ringraziamento speciale Bimbo Tu lo ha voluto riservare a BCC Felsinea, il cui apporto è stato fondamentale per realizzare lo spettacolo. “La nostra banca e il nostro territorio sono legati a doppio filo: il bene dell’una è anche il bene dell’altro. Questo significa che BCC Felsinea non ha azionisti a cui distribuire il dividendo, ma un socio che si chiama territorio a cui volere bene. Ecco allora l’importanza, per noi, di sostenere iniziative di solidarietà che a loro volta fanno del bene a tutta la nostra comunità, come questa serata con Bimbo Tu al Teatro Celebrazioni”, ha detto il presidente di Bcc Felsinea, Andrea Rizzoli. “Ringraziamo Bimbo Tu e BCC Felsinea per aver organizzato questa serata. È bello condividere il palco con enti ed istituzioni che hanno a cuore il territorio e che dedicano il loro tempo a fare del bene”, dicono Giuseppe Giacobazzi e Duilio Pizzocchi. “Noi ci auguriamo che tutti i bambini possano sentire l’influenza dei nostri auguri e stiano benissimo per il prossimo anno”, prosegue Giacobazzi. “Noi portiamo bene – aggiunge Pizzocchi – abbiamo sempre portato fortuna a tutti. I bambini abbiano i nostri più cari e sinceri auguri di poter tornare presto dalle loro mamme e i nostri papà”. Il ricavato della serata sarà destinato alle attività di assistenza e accoglienza che Bimbo Tu svolge a favore dei piccoli pazienti degli ospedali bolognesi e dei loro familiari. L’obiettivo è quello di tenere accesi i riflettori sulle patologie del sistema nervoso centrale e portare il calore della famiglia anche ai bimbi che devono trascorrere le Feste lontani da casa. In teatro ci sarà anche un punto dedicato all’associazione e sarà possibile acquistare panettoni, pandori, calze, della befana e altri prodotti solidali a favore di Bimbo Tu. Le iniziative dell’associazione per raccogliere fondi, però, non si fermano qui. A dicembre, infatti sono previste collaborazioni e attività per allietare i bambini ricoverati nei reparti pediatrici degli ospedali Bellaria, Sant’Orsola e Maggiore. Di seguito il dettaglio: · 7 dicembre alle 10, Ospedale Sant’Orsola, padiglione 13 Pediatria. La polizia di Stato offre la possibilità ai bambini ricoverati che possono uscire dall’ospedale la di fare un giro sulla Lamborghini della Polizia di Stato. La Polizia di Stato porterà doni ai bambini ricoverati che non possono uscire dal reparto diretto dal professor Lanari. · 9 dicembre alle 16, Coro Svedese di Santa Lucia presso la Basilica di San Pietro: il buio di dicembre verrà illuminato dal corteo di Santa Lucia, composto da nove giovani del liceo musicale Nordiska Musikgymnasiet di Stoccolma che canteranno i tradizionali inni natalizi. · 9 dicembre ore 18.30, Coro Svedese itinerante per festa di Santa Lucia all'interno del reparto di Neurochirurgia e Neuropsichiatria, al padiglione 13 dell’Ospedale Sant’Orsola. · 12 dicembre ore 14.30, visita dei giocatori di Virtus Segafredo Bologna all'interno del reparto di Neurochirurgia e Neuropsichiatria, al padiglione 13 dell’Ospedale Sant’Orsola. · 14 dicembre ore 10, Carabinieri della Stazione di San Ruffillo in visita ai reparti di neuropediatria dell’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna per consegnare doni e regali · 16 dicembre ore 19.30, Bologna tifa per i bambini: Partita del cuore BFC 1909 Legends vs Medici ed Infermieri dell’Ospedale Maggiore. Match che inaugura la quarta edizione della campagna di raccolta fondi a sostegno delle pediatrie bolognesi · 18 dicembre ore 11.30, visita delle giocatrici di Virtus Segafredo Bologna al Centro Regionale per i Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA) all’IRCCS Istituto Scienze Neurologiche presso l’ospedale Bellaria · 19 dicembre ore 15, Babbo Natale nei reparti pediatrici dell’ospedale Sant’Orsola, Bellaria e Maggiore per consegna giochi