Pasqua e Pasquetta: negozi, supermercati, centri commerciali e outlet aperti

Pasqua e Pasquetta: e se ci siamo dimenticati qualcosa di indispensabile o, se al contrario vogliamo approfittare della pausa dal lavoro e darci allo shopping? Qui una piccola mappa con orari, chiusure e aperture straordinarie nella zona di Bologna.

Arredamento e giardinaggio, shopping a prezzi vantaggiosi e dintorni: ecco un po' di informazioni sui giorni festivi legati alla Pasqua. Partiamo da IKEA, che chiude solo la domenica di Pasqua mentre riapre lunedì 1° aprile con orario 9.30-20.00 (controlla sul sito: https://www.ikea.com/it/it/stores/bologna-casalecchio/). Il negozio Tecnomat di Bologna di via del Terrapieno, 46 resta chiuso in entrambe le date. Leroy Merlin sarà chiuso domenica 31 marzo 2024, e anche lunedì 1°aprile 2024.

Castel Guelfo The Style Outlet, l'outlet di Castel San Pietro Terme, resta chiuso il giorno di Pasqua e apre invece lunedì 1° aprile dalle 10.00 alle 20.30. Ecco invece quale è la situazione dei centri commerciali: il Meraville Shopping Park resta chiuso sia domenica che il lunedì di Pasquetta.

Supermercati: ecco chi apre e chi resta chiuso

I punti vendita Conad della provincia di Bologna saranno tutti chiusi nei giorni di Pasqua e Pasquetta, a eccezione del punto vendita di via Indipendenza, che sarà aperto in entrambi i giorni, per garantire il servizio anche ai turisti presenti in città durante le feste di Pasqua. Supermercati Pam Panorama: Bologna via Bellaria chiuso a Pasqua e a Pasquetta aperto con orari 9:00-20:00, stessa cosa per i punti vendita di Corticella, Castel San Pietro Terme e via Marconi. Bologna via Zanardi sempre chiuso domenica 31 marzo e aperto il lunedì di Pasquetta con orario 8.00-20.00. Il Carrefour di Porta Castiglione resta aperto sia a Pasqua che a Pasquetta: sia domenica che lunedì con orario 7.00-23.45. I punti vendita Aldi di Bologna sono chiusi a Pasqua, ma a Pasquetta rispettano l'orario festivo della domenica. L'Interspar di via dell'Industria resta chiuso a Pasqua, ma a Pasquetta resta aperto la mattina con orario 8.00-14.00. Il Despar di via Andrea Costa, così come tutti i punti vendita Despar, Eurospar e Interspar a Pasqua sono chiusi, ma il Lunedì dell'Angelo sarà aperto dalle 8.30 alle 13.00. Il supermercato della stazione invece resta aperto lunedì 1°aprile dalle 08:30 alle 20:00. La Coop di San Ruffillo resta chiusa entrambi i giorni.