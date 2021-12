Weekend di Natale: 10 imperdibili eventi dalla Vigilia a Santo Stefano Ci siamo, anche quest'anno è arrivato il Natale! Alternativa al divano post-panettone? Ecco una serie di appuntamenti che passano alla musica live al teatro, dalle mostre agli spettacoli per bambini

E' Natale! Alla velocità della luce (non sembrava ieri la guida per il miglior Ferragosto in città?) sono arrivate le Feste più amate e per tre giorni chi potrà potrà staccare la spina, concentrarsi sugli affetti ma anche godersi i migliori appuntamenti in città. Bologna, al solito, conferma la sua vivacità anche fra la Vigili e Santo Stefano. Come smaltire panettoni e tortellini quindi? Ecco qualche idea, mentre QUI ce ne sono tante altre!

I 10 eventi da non perdere assolutamente questo fine settimana:

(per chi non ha mai tempo e adesso si)

La Fondazione MAST ospita una delle mostre di Foto/Industria 2021, Ando Gilardi "Fototeca", curata da Francesco Zanot: un’esplorazione dell’iconografia del cibo e del potere della fotografia nel mantenerla sempre viva, accessibile e rivedibile. Aperture straordinarie nei giorni 24, 25 e 26 dicembre (il 24/12 ore 10-19; il 25/12 ore 14-22; il 26/12 10.00-22.00). Fotografo, storico, critico, editore, Ando Gilardi è una delle figure più eclettiche e originali della storia della fotografia italiana. L’artista si avvicina alla fotografia nel 1945. Subito dopo la fine della guerra, cui partecipa come partigiano sulle montagne di Liguria e Piemonte, entra in una commissione che va alla ricerca delle immagini che documentano i crimini nazifascisti e le riproduce per farne delle prove legali. Questa mostra attraversa la Fototeca utilizzando il tema dell’alimentazione come parola chiave e allinea i risultati secondo le tipologie risultanti: figurine della Liebig e di altre aziende alimentari, incarti degli agrumi, santi che brandiscono tozzi di pane, pubblicità, erbari e album di famiglia sono alcuni tra gli esempi principali di ciò che emerge. La storia dell’uomo si interseca con quella del cibo che si interseca con quella della rappresentazione.

(per gli amanti del rock'n'roll)

Domenica 26 dicembre il Rock & Love di Matthew Lee (che è italianissimo) sul palco del Teatro Duse. Reduce dal grande successo del suo tour mondiale che lo ha visto esibirsi in Europa, Cina e Asia, il ciclone Matthew Lee ritorna nei più importanti Teatri Italiani con un nuovissimo spettacolo. Swing Rock & Love nasce dall’ultimo lavoro discografico dell’artista in uscita a marzo 2020. Uno spettacolo potente ed emozionante che attraversa tutto il mondo del rock ‘n roll e i generi che ha generato. Un viaggio dal sapore vintage che accompagna il pubblico dagli anni d’oro del rock sino alle sonorità contemporanee. Un universo palpitante dove charleston , swing, country e rock ‘n roll si mischiano attraverso le note della band e una produzione luci e video di sicuro effetto scenografico; il tutto reinventato e amalgamato dall’inconfondibile rock’n’roll touch di Matthew Lee.

(un film per tutti)

Sabato 25 dicembre appuntamento al MAST Auditorium per la proiezione di un film d'animazione (capolavoro!) di Tim Burton: "Nightmare before Christmas". L'abbiamo visto mille volte, ma rinfreschiamoci la memoria: gli abitanti di Halloween, nel quale vivono tutti i mostri della festività (zombi, lupi mannari, streghe etc.) salutano il loro Re delle Zucche, quel Tim Burton che li disegnava dai tempi in cui lavorava alla Disney e, controcorrente rispetto alla Casa Madre, rifiutava il manicheismo, coglieva in errore anche i propri eroi, preferiva i Morti (elegia dei diversi ed emarginati) all’edulcorato e ipocrita buonismo del Paese dei Santa Claus (il titolo storpia quello del poema “The night before Christmas” di Clement Clarke Moore). Dopo aver lasciato la sua inconfondibile impronta su temi, personaggi e soggetto, affida questa operazione coraggiosa, laboriosa e nostalgica (torna la magia di George Pal), alla regia dell’amico Henry Selick.