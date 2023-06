Un manifesto chiaro e preciso: rendere onore alla cucina del Medio Oriente e in particolare scardinare il pregiudizio delle persone nei confronti del kebab, preparazione simbolo di questa cucina ricca e avvolgente. Ciao Kebab non è nuovo nel panorama dei ristoranti a Bologna, infatti sorge dalla riprogettazione di un locale storico in via Centotrecento 24, tra i primi indirizzi di cucina mediorentale in Italia: la Caffetteria Al Salam. Dietro questa nuova avventura, Omar Shihadeh, figlio della precedente gestione nato a Gerusalemme e cresciuto a Bologna, che insieme ad altri amici e ora soci trasformano la vecchia insegna familiare in uno street food di nuova generazione. Pochi prodotti e di qualità, comunicazione rock e molto social, personale preparato e giovane: questo sono alcuni degli ingredienti del format che ben presto replicherà anche fuori Bologna.

Ciao Kebab: da trattoria a street food contemporaneo

Dalla Palestina a Bologna. La storia della famiglia Shihadeh parte da Jamil (il padre di Omar) che arriva in Italia nella prima metà degli Anni ‘70 e diventa dottore farmacista, senza però dimenticare la passione per la cucina. Nel 1991 apre con la moglie Fatima Caffetteria Al Salam che diventa punto di riferimento in città, nonostante la prima diffidenza delle persone. Immaginate un mondo di tortellini e lasagne dove irrompe come un guastafeste una trattoria palestinese con una cucina poco decifrabile ai tempi, che però piano piano diventa una certezza per i bolognesi. Qui scoprono il vero street food mediorientale: i falafel e poi i piccoli piatti di cucina casalinga, una vera e propria trattoria dove venivi servito al tavolo dal bravissimo oste Jamil.

“Ho studiato come perito meccanico e ho lavorato in questo settore per 10 anni. I miei erano stanchi e poco prima della pandemia ho deciso di rilevare il negozio. In quarantena ho sviluppato meglio il nuovo format, ho trovato i miei soci e abbiamo aperto nel 2021, cambiando solo l’impostazione non la qualità”. Dice a CiboToday Omar che proietta nel futuro questo storico locale trasformandolo in uno street food dove mangiare nel giro di 15 minuti. “La cosa più bella quando i clienti mi dicono: ma questo non è kebab. E io rispondo che invece è proprio così che dovrebbe essere”. Ciao Kebab però non vuol essere un posto mordi e fuggi, nonostante la celerità del servizio: “Scoraggiamo il delivery perché vogliamo che il cliente venga qui e ci conosca di persona, non vogliamo che si perda l’esperienza e il contatto diretto. Tratto principale del vecchio locale”.

Ciao Kebab: cosa si mangia e i piani per il futuro

Al centro della proposta di Ciao Kebab la cucina palestinese e ovviamente il panino. In due versioni: il classico con kebab di manzo Angus (8,50€) e il kebab 2.0 a cui si aggiunge hummus (8€). Poi ci sono le proposte vegetariane, come i falafel (4€ anche in versione panino 7€), le foglie di vite (3€), il babaganush (6€), e i dolci della tradizione mediorientale come i baklava (pasta fillo e pistacchio, 2,50€), il maamul (biscotto alle rose con ripieno di datteri, 2,50€) o la merenda mediorientale con piata, tahina e mosto cotto (3€). “Usiamo fornitori di fiducia (che non vi sveliamo) che lavorano seguendo le nostre ricette: come il pane, i dolci che vengono da una pasticceria locale e da un forno palestinese a Berlino, e la carne che proviene da un’azienda greca specializzata in kebab lasciato marinare 12 ore con olio, tahina e un mix di spezie mediterranee scelte da noi. Le patate che utilizziamo sono Pizzoli, una storica azienda di Bologna, che insaporiamo qui con za’atar una spezia del Medio Oriente”. E nel futuro? “È in programma una nuova apertura a Bologna, quest’anno, e speriamo di trovare altre due location in Emilia-Romagna nel 2024”.