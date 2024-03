Le migliori 11 colombe artigianali da comprare a Bologna per Pasqua 2024

Dove comprare le migliori Colombe artigianali di Bologna? Siamo quasi arrivati a Pasqua e le botteghe della città si stanno dando da fare per realizzare il dolce protagonista delle feste in modo artigianale, con ingredienti di qualità e lievitazioni curate. Abbiamo raccolto le migliori proposte di forni e pasticcerie, che ne restituiscono la ricetta classica con agrumi canditi e glassa di zucchero oppure rielaborano la tradizione, scegliendo vari cioccolati, frutta e creme sfiziose. Ma non mancano nemmeno versioni vegane e quelle salate (una nuova tendenza di cui abbiamo parlato), pure con la mortadella. Questa la nostra selezione.

Forno Brisa

I ragazzi di Forno Brisa hanno assortito i loro 5 punti vendita cittadini con la nuova linea dei lievitati di Pasqua, davvero variegata. La novità dell’anno si chiama Bolomba, ed è una Colomba gastronomica con Parmigiano Reggiano del Caseificio Rosola di Zocca e la mortadella Artigianquality (l’ultimo produttore artigianale rimasto a Bologna, l’abbiamo raccontato qui). C’è naturalmente la classica, con uvetta, arancia e limone di Rosarno canditi, poi quella al gianduia, le versioni vegane con albicocche e cioccolato e quella salata all’origano, olive e pomodori secchi. Da prendere in considerazione anche le “brutte ma buone”, che vengono via a prezzo scontato. Prezzi: Da 28€. Sito web.

Gino Fabbri Pasticcere

Il maestro pasticcere e lievitista Gino Fabbri ha in cantiere le Colombe sia per la sua pasticceria La Caramella, che per Palazzo di Varignana. Per il resort sulle colline di Castel San Pietro Terme ha immaginato un dolce a base di olio evo di Brisighella Dop e senza lattosio, poi vaniglia e arancia candita (39€). In bottega invece si trovano Colombe classiche, le Delizia con albicocche candite e pasta di mandorle, nonché le Divine, a base di gocce di fondente e pasta di nocciole. Prezzi: 44 € al kg. Sito web.

Sapiente Bologna

Il giovane Francesco Sapiente ha aperto la sua pasticceria a Bologna nel 2022, dopo aver imparato da maestri del livello di Iginio Massari e Gino Fabbri. Pralineria, sfogliati, torte moderne, e i grandi lievitati classici delle feste. Come i panettoni, le Colombe prevedono lievitazione naturale da lievito madre vivo, e si trovano in diverse versioni. Da quella tradizionale con agrumi canditi all’impasto al cioccolato; poi le ricette rivisitate con albicocca e rosmarino e infine con pere e gianduia. Prezzi: 30 — 35 € al kg. Sito web.

Caffè Letterario Sebastiano Caridi

Il pasticciere calabrese Sebastiano Caridi è partito con la sua pasticceria a Faenza ed ha raddoppiato qualche tempo fa a Palazzo Rava di Bologna. Alla Colomba classica con soli canditi di arancia ne aggiunge altre due: con cubetti di caramello e limone candito e copertura di cristalli di zucchero, e la variante con impasto arricchito da cremino al pistacchio; qui la glassa include granella di pistacchio e ancora cristalli di zucchero. Prezzi: 25 — 38€. Sito web.

Forno Pallotti

Più di 50 anni di storia per il bolognese Forno Pallotti, che oggi comprende anche un ‘ristò’ per pause pranzo e catering. Anche per questa Pasqua 2024 è arrivata la sua Colomba, che si produce classica, poi con gocce di cioccolato e infine al pistacchio. Prezzi: 40 — 45€ al kg. Sito web.

Paolo Atti & Figli

Un panificio e gastronomia storico, attivo dal 1869, che oltre alla Torta degli Addobbi, il budino di Minerbio e il certosino natalizio si occupa dei lievitati delle feste. Le loro Colombe hanno la particolarità di essere disponibili anche in versione ‘mini’, del peso di un solo etto, per raggiungere poi le pezzature più alte. Ci sono in veste classica e a base di cioccolato. Prezzi: 3,84 — 32€. Sito web.

Regina di Quadri

La pasticceria di Francesco Elmi lavora dal 2010 garantendo un bancone pieno di sfoglie e lievitati per la colazione, mignon e torte moderne. Anche la scelta di Colombe artigianali per Pasqua è assortita, e tutta a partire da lievito madre: da quella classica con frutta candita a quella con pistacchio e limone; dall’impasto al cioccolato a quello con albicocca e zenzero. Per i più curiosi, è disponibile la versione “Foresta Nera”, con amarena e cioccolato, e anche “La Colomba dei Re”, che prevede fichi secchi, arancio e zenzero canditi. Prezzi: 40 — 44€ al kg. Sito web.

Forno di Calzolari

Uno dei migliori forni di Bologna, Gamberini prende il via da Monghidoro, sull’Appennino Emiliano. Sono tra i pionieri della riscoperta dei grani antichi, con scelta di cereali locali e lo stesso lievito madre che si tramanda da 21 anni. Oggi hanno negozi anche a Bologna e San Lazzaro, dove per Pasqua si sfornano ovviamente le Colombe. Quest’anno sono secondo la ricetta classica (oltre alle arance, anche uvetta di Zibibbo), poi ai tre cioccolati e vegana, sempre al cioccolato. C’è poi il lievitato super stagionale dedicato alla primavera, a base di fiori di calendula e fiordaliso. Prezzi: 36€ al kg. Sito web.

Gamberini

Il caffè, pasticceria e bistrot Gamberini di Via Ugo Bassi sotto le feste si dedica anche ai classici dolci lievitati. Ai panettoni per Natale e alle Colombe per Pasqua, chiaramente. Queste ultime sono disponibili secondo la ricetta classica e anche con cioccolato e nocciole nell’impasto. Prezzi: 42€ al kg. Sito web.

Panificio Biagini

Al panificio Biagini di Via Augusto Murri si trovano sempre pane, biscotteria e dolci dal sapore casalingo ma di ottima qualità. Per Natale e Pasqua ci sono i lievitati tradizionali, e la Colomba è disponibile con soli canditi e anche arricchita con cioccolato fondente. Glassa e granella di zucchero completano entrambe. Prezzi: 32€ al kg. Sito web.

Forno di Porta Lame

Il forno di Porta Lame è stato aperto nel 1980 da Francesco Mafaro, che oggi lavora col figlio Samuel. Un forno e pasticceria che ha già riconosciuto vari riconoscimenti per i suoi lievitati, specie per il panettone, e che si esprime bene anche sulla Colomba pasquale. La prima versione è quella classica, ma si può scegliere anche quella ai tre cioccolati: fondente, al latte e bianco. Le farine, per tutti i prodotti, sono selezionate e di alta qualità. Prezzi: 35€ al kg. Sito web.