Città nel cuore dell’Emilia-Romagna famosa per Luciano Pavarotti, l’Aceto Balsamico Tradizionale, la Ferrari, la Maserati e Massimo Bottura, Modena è sempre più amata da turisti italiani e stranieri. La vita in città scorre con un ritmo ancora lento, in pieno stile emiliano: una passeggiata nel suo centro storico patrimonio UNESCO è rigenerante, tra palazzi medievali colorati, il suono dei campanelli delle biciclette e il vociare quieto dei frequentatori di bar e trattorie.

Per questo motivo il gelato artigianale affonda da sempre le proprie radici nei rituali dei modenesi, abituati a godersi una camminata per le viuzze della città con un gelato in mano, da assaporare con tranquillità. Il panorama attuale delle gelaterie è confortante, con insegne di altissima qualità che si alternano ad altre che sono classificabili come catene, ma non per questo meno apprezzate. La nostra selezione ha tenuto conto solo delle realtà più artigianali e di piccole dimensioni, non presenti in altre città d’Italia.