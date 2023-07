Nei bravi gelatieri scorre una vena creativa che a volte dà vita a ricette davvero particolari. E noi amanti del gelato siamo loro grati per non lasciare mai spazio alla noia e riservare alle nostre merende, specie in questa stagione, sempre qualche sorpresa. Succede anche a Bologna, che in fatto di gelato vanta tradizioni piuttosto antiche e molti buoni artigiani (poco lontano, poi, c’è anche un museo dedicato). Abbiamo curiosato tra i banconi di 7 delle migliori “cremerie” cittadine per raccontarvi i gusti più insoliti dell’estate petroniana, per pause rinfrescanti all’ombra delle Due Torri: troverete creme dai profumi esotici e sorbetti aromatici che giocano coi fiori, un “fuori menu” che potrebbe trasformarsi in aperitivo e l’omaggio a una hit del passato che più pop non si può.

50 Special — Cremeria Cavour

I fratelli Alessandro e Stefano Boltim si muovono senza sosta tra grandi classici e interpretazioni d’autore. Una di queste, a sua volta, è diventata un gusto immancabile sul bancone di Piazza Cavour: il 50 Special, una combinazione di mascarpone e torta tenerina (un dolce al cioccolato morbido e golosissimo) che torna a farci cantare la hit dei Lùnapop, bolognesi anche loro. Ve la ricordate, no?

Crema allo zafferano — Cremeria Mascarella

Chi ha detto che con lo zafferano ci si può fare solo il risotto? In Medio Oriente, ad esempio, nei dessert si usa moltissimo. Lo sanno bene da Mascarella, tanto da aver incorporato la preziosa spezia in una crema di un bel giallo acceso. L’abbinamento ideale? Provatela col pistacchio salato.

Il “Pesto” - Cremeria Scirocco

E che dire del pesto. Ci abbiamo condito soltanto le trofie, e abbiamo sempre sbagliato. Per capire cosa intendiamo, fate un salto alla Cremeria Scirocco e assaggiate il gelato al basilico fresco, pinoli, pistacchi, scorza di limone e olio di oliva. Buono a merenda, ma anche a pranzo.

Lavanda e miele — Gelateria Galliera 49

Naturale, sostenibile e mai banale: così è in poche parole il gelato di Galliera 49. In quest’estate torrida hanno pensato a un viaggio tra l’Emilia e la Sicilia, mettendo insieme il profumo inebriante della lavanda delle Madonie e la dolcezza del miele millefiori dei Colli Bolognesi. Per palati raffinati.

Gelato ai semi di finocchio — Il Gelatauro

Il viatico di Gianni Figliomeni nel mondo della gelateria è stato un antico ricettario dei primi del Novecento, pieno di ricette desuete e creme di altri tempi. Alcune le propone ancora, mentre in altri casi preferisce sperimentare con frutta in purezza e sorbetti. Come ad esempio quello ai semi di finocchio: leggero e aromatico, l’ideale per rinfrescarsi nei pomeriggi più afosi.

Gelato allo zenzero e tè nero — Gelateria Costa 39

Un piccolo giardino con tavolini comodi e gusti speciali che cambiano almeno ogni mese. Alla Gelateria Costa 39 è arrivato, tra le novità più recenti, il gelato allo zenzero e tè nero. Non immaginatevi però qualcosa di troppo esile e delicato. Si tratta piuttosto di un generoso fiordilatte infuso con radice fresca, oltre, appunto, a una varietà di tè pregiato. Cremoso e aromatico.

Limone lattofermentato e gin Irish — Sablé Gelato

Il giovane Alessandro Cesari calibra le sue ricette con estro da bravo chef. E a volte anche da navigato mixologist. Per una delle sue proposte più recenti ha combinato limone lattofermentato (un tipo di fermentazione che si “sfrutta” spesso per gli ingredienti dei cocktail) e gin irlandese di Micil Distillery. Un gelato che non assomiglia a nessun altro: fresco e profumato, con una leggera nota sapida.