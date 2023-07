A Bologna, d’estate, il caldo non perdona. Sarà per questo che non c’è parco o viale che non vanti almeno un chioschetto fornito di bevande, spuntini e freschissimi aperitivi. Abbiamo messo insieme i nostri preferiti per orientarvi nei pomeriggi afosi — o ancora meglio nelle serate alla ricerca del fresco — componendo una guida eterogenea: ci troverete il posticino con 70 anni di storia amato da Lucio Dalla e il nuovissimo take away di cucina tipica; il banco con drink alla spina e la gelateria artigianale per rifocillarsi dopo la passeggiata verso San Luca. Ombra e relax sempre assicurati.