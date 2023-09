Pizzerie d’Italia 2024: incoronate le migliori pizze sotto le Torri (secondo il Gambero Rosso)

Gambero Rosso ha appena riconfermato - per il quinto anno consecutivo - il premio Tre Rotelle nella guida Pizzerie d’Italia 2024 a Forno Brisa: unica realtà a Bologna a ricevere il più massimo riconoscimento per il mondo della pizzeria nella categoria pizza a taglio.

"Crediamo nella sostenibilità agricola, sociale, economica e nutrizionale" - commentano dalla pizzeria - "La filosofia di questo progetto aziendale guida anche la preparazione dell'ottima pizza in teglia alla romana. Molto attenta la selezione di farine e topping che garantisce una buona qualità. Tante le varianti, in continua rotazione in base a stagione e disponibilità. L'impasto si distingue per una piacevole croccantezza pur rimanendo morbida nel suo insieme, grazie all'azzeccato mix di farine semintegrali. Interessanti la Stracciatella e Alici (pomodoro pera d'Abruzzo, stracciatella di burrata, alici e origano) oppure la zucca, cavolo nero e ricotta di nocciole vegan".

Il nuovo lab del Forno Brisa in Bolognina

Ma c'è un'altra novità che bolle in pentola. A novembre sarà ufficialmente operativo il nuovo laboratorio nel quartiere di Bolognina (dove si trova l’attuale laboratorio, che verrà in seguito rinnovato e destinato alla area pasticceria e cioccolateria). Un progetto curato dallo studio Riccardo Bandera nel quale ampio spazio è stato riservato anche per le aree di svago e la socialità. "Le innovazioni in campo sono numerose - promettono - l’area di produzione è stata pensata anche per accogliere il pubblico durante le visite attraverso specifici itinerari che mostrano il processo di panificazione e prevede una vera e propria serra con piante tropicali."