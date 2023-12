Via ville e soldi al 'ras' di via Saffi: "E' una risposta di tutte le istituzioni" | VIDEO

Via due ville e denaro per un totale di un milione e 300mila euro. Il destinatario del provvedimento di confisca è Ciro Cuomo, pregiudicato 64enne, da anni agli onori delle cronache bolognesi.

Il nipote di Gerardo, ovvero, il “re delle bionde”, ai sensi del Codice Antimafia, al momento non potrà più disporre della sua villa bolognese, in via Saffi, e di quella ad Arzachena, in provincia di Sassari, oltre che di denaro liquido e quote societarie.

Le indagini della Questura, sezione Anticrimine, e della Guardia di Finanza di Bologna, hanno consentito di accertare la notevole sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio accumulato, oltre a una consistente evasione fiscale, pari a quasi 800mila euro: "E' una risposta di tutte le istituzioni - ha detto ai cronisti Silvia Gentilini dell'Anticrimine - si tratta di un evasore pericoloso, questo dimostra la fondatezza delle indagini".

Cuomo, a suo carico, ha indagini per bancarotta fraudolenta, spendita di denaro falso, estorsione, ricettazione, ma anche usura, oltraggio, resistenza e violenza a P.U., violazione dell’art.617 bis (installazione di impianti di intercettazione fuori dai casi previsti) e dell’art.513 Illecita concorrenza con minaccia o violenza.

Nel 2021, Libera Bologna, la rete di associazioni anti-mafia, aveva raccontato in un video la situazione di via Saffi, dopo l'arresto dell'imprenditore: "Si respira clima di paura e a volte di omertà. È un aspetto che ci fa molto riflettere sulla presenza della criminalità a Bologna e che stiamo cercando di far emergere".