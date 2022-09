Grosso incendio ad Anzola, a fuoco palazzina. L'appello: "Non transitate in zona" | VIDEO

Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, 21 settembre, in via Fratelli Cervi, ad Anzola Emilia. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Dai primissimi rilievi si apprende che ad andare a fuoco sarebbe stata una palazzina in via di ristrutturazione. Fortunatamente non si registrerebbero feriti. Per quantificare i danni è ancora prematuro dal momento che, come detto, al momento sono ancora in svolgimento le operazioni di spegnimento ad opera dei vigili del fuoco, intervenuti sul luogo .

L'allerta è rimbalzata sui social. Il sindaco di Anzola, Giampiero Veronesi ha infatti messo in guardia i concittadini. L'appello: "Prego tutti, in particolare i miei concittadini, di non transitare in quella zona. Grazie!"