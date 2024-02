Incidente in via Mattei, schianto tra auto e moto

Grave incidente stradale in via Enrico Mattei, nella periferia di Bologna. Intorno alle 15 un'automobile e una moto si sono scontrati. Sul posto è intervenuto il personale del 118 e le forze dell'ordine che stanno conducendo i rilievi per ricostruire la dinamica e accertare l'esatto numero delle persone coinvolte. Traffico rallentato nel tratto di strada coinvolto dal sinistro.

Notizia in aggiornamento