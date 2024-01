Incidente in autostrada: furgone sbanda, il conducente è grave

Colpo di sonno, distrazione o malore. Sono ancora al vaglio le cause dell'incidente avvenuto questa mattina sull'autostrada A1, al km 198 sud, nel territorio di Casalecchio di Reno.

Il 66enne. Italiano, residente nel veronese, alla guida di un furgone ha sbandato, poco prima delle sette, andando a finire contro il guard rail per poi arrestarsi in terza corsia. Un incidente cosiddetto "autonomo", visto che nessuna altro veicolo è rimasto coinvolto. Probabilmente non aveva le cinture

Sul posto sono intervenuti la Polstrada, il personale di Autostrade e i sanitari del 118 con ambulanza auto medica. Il 66enne è stato giudicato grave ed è stato trasportato al Maggiore.

Forti le ripercussioni sul traffico di questa mattina.

Il 14 gennaio, forse la nebbia fitta ha portato allo scontro tra quattro auto sulla A14, al km 23, nei pressi di San Lazzaro di Savena, direzione Bologna. Tre persone sono rimaste ferite.

Fatale invece per un motociclista, Giovanni Guidotti, lo scontro con il carrello di un camion, il 15 gennaio, sulle Ganzole. E' deceduto durante il trasporto in ospedale.