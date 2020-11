Incidente sulla A13: furgone sbanda e si ribalta, autostrada chiusa

Il conducente ha perso il controllo del furgone che ha sbandato e si è ribaltato. E' accaduto nella mattinata di oggi, 5 novembre, poco prima delle 10 sull'autostrada A13 Bologna-Padova, in direzione nord, al km 113.

Sul posto sono intervenuti la Polstrada, un tecnico Aspi e i Vigili del fuoco, con due squadre ed autogru,hanno messo in sicurezza il tratto dove il furgone si è ribaltato.

Le cause dell'incidente sono in fase di accertamento e il conducente è rimasto ferito: è stato estratto dai pompieri dalla cabina di guida ed è stato trasportato in ospedale dall'ambulanza del 118. Si sono formate lunghe code sulla corsia verso Padova e l'autostrada è rimasta per circa 45 minuti.