Ancora un incidente in autostrada: code di 8 km da Castel San Pietro

Non è ancora chiara la dinamica del terzo incidente in autostrada in meno di 24 ore. Questa volta è coinvolta la A14, dove si segnalano code per 8 chilometri tra Castel San Pietro e Bologna Fiera.

La società Autostrade consiglia a chi dovrà dirigersi vero Milano di entrare a Bologna Fiera.. In direzione sud si consiglia di entrare a Castel San Pietro.

Quattro incidenti in meno di 24 ore

Tre sui tratti autostradali e uno a Granarolo. E' il bilancio degli incidenti delle ultime ore sulle strade del bolognese.

Nel pomeriggio di ieri, uno scontro a Granarolo ha fatto due feriti, di cui uno grave. Sempre nel pomeriggio, un incidente sulla A13 tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio verso Bologna ha causato forti disagi al traffico.

Questa notte, ancora un sinistro sulla A13: 6 i feriti, tra i quali una donna in condizioni gravi.