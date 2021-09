Incidente in A14, scontro tra camion: lunghe code tra San Lazzaro e Castel San Pietro

Per i veicoli diretti ad Ancona, si consiglia di uscire a Bologna Fiera, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Castel San Pietro

Alle ore 18 circa sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, è stato risolto un incidente avvenuto in precedenza nel tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro che ha visto coinvolti due mezzi pesanti all'altezza del km 31.

Al momento il traffico defluisce su tutte le corsie disponibili e si registrano 9 km di coda in direzione di Ancona in diminuzione.



Per i veicoli diretti ad Ancona, si consiglia di uscire a Bologna Fiera, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Castel San Pietro.