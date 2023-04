Ancora problemi per la viabilità locale. Dopo la serie di incidenti di ieri che hanno congestionato il traffico in alcune zone della città, oggi criticità sul nodo autostradale bolognese a seguito di un incidente che ha tre mezzi pesanti.

Da quanto si apprende il sinistro si è registrato stamane, venerdì 28 aprile 2023, sulla A14 Bologna-Taranto nel tratto compreso tra Castel San Pietro e il raccordo di Casalecchio in direzione nord, all’altezza del km 13. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia.

Ripercussioni sul traffico sia in A14 che in A13

Alle ore 11.30 circa, nel tratto interessato - come fa sapere Autostrade per l'Italia - il traffico transita su tutte le corsie disponibili, tuttavia si registrano 7 km di coda - sebbene in diminuzione - tra Castel San Pietro e il raccordo di Casalecchio in direzione nord. Lo schianto ha avuto ripercussioni anche sulla A13 dove sempre intorno alle 11.30 si segnalano 2 km di coda tra Bologna Interporto e il bivio A13/A14 in direzione Bologna.