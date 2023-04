Corticella, scontro autobus-autocarro: in mattinata altri due incidenti

Incidente stradale poco dopo le 12 di oggi in via Corticella, davanti al civico 40, dove si sono scontrati un autocarro e un autobus che fortunatamente non trasportava passeggeri.

La strada è stata chiusa dalla Polizia locale e sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco, oltre ai sanitari del 118. Le cause dell'impatto sono ancora da accertare.

Sarebbero rimasti feriti i conducenti dei due mezzi, ricoverati all'ospedale Maggiore in codice di media gravità (2). (Notizia in aggiornamento)

Incidenti a Budrio e San Pietro in Casale nella mattinata

Questa mattina, sulla via San Vitale, in località Canaletti di Budrio, si sono scontrati un'auto e un camion. La strada è stata chiusa al traffico, in entrambe le direzioni.

A San Pietro in Casale un motociclista si è scontrato con un'auto ed è stato trasportato in ospedale.

Ieri tre scontri in autostrada

Ieri mattina, un uomo è morto sulla A13 Bologna-Padova: la sua auto si è cappottata ed è finita in un campo.

Poco dopo le ore 17:00, sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e il raccordo di Casalecchio in direzione nord, è avvenuto un incidente all’altezza del km 12 (tra aeroporto e Lame) che ha coinvolto un mezzo pesante e un’autovettura. In mattinata sullo stesso tratto due mezzi pesanti e un'auto sono rimasti coinvolti in un sinistro.

Notizia in aggiornamento