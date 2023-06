Incidente a Bentivoglio: carambola e schianto tra auto, quattro feriti

Sono quattro i feriti per un incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri a Bentivoglio. Secondo quanto accertato, a schiantarsi in un impatto frontale sono state tre auto, un'utilitaria, una berlina -il cui impatto è stato frontale- e un'altra auto di striscio, lungo via Galliera nel territorio del comune di Bentivoglio Tra i feriti, una quarantenne risulta ricoverata in codice tre all'ospedale Maggiore di Bologna assieme a un altro ferito, mentre altri due sono stati portati al Sant'Orsola per altri traumi. Sul posto son arrivati i soccorsi, tra cui i vigili del fuoco, impegnati a liberare dalle lamiere le persone rimaste incastrate dentro i mezzi.