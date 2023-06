Incidente a San lazzaro: malore alla guida, esce di strada con l'auto

Deve aver fatto tutto da solo l'uomo di circa 70 anni che oggi nel primo pomeriggio è uscito di strada in località Idice sugli Stradelli guelfi, nel territorio del comune di San Lazzaro. La sua Alfa Romeo che viaggiava in direzione Medicina, per ragioni ancora da accertare è uscita di strada finendo al sua corsa nel campo adiacente alla strada.

Chiamati i soccorsi, il traffico è stato bloccato pe permettere le operazioni di recupero dell'uomo. Sul posto è arrivato anche l'elisoccorso, che ha caricato il 70enne e lo ha portato al Maggiore in codice di massima gravità. Dei rilievi si è occupata la polizia locale: da un primo riscontro sembra che l'uomo abbia avuto un malore mentre era alla guida. Sul luogo dell'incidente non risultano altri veicoli coinvolti.