Mordano, esce di strada con il camper: morto a 41 anni

Un uomo di 41 anni, originario di Massa Lombarda, è morto in seguito alle ferite riportate dopo un incidente stradale, avvenuto a bubano frazione di Mordano comune alle porte di Imola.

L'uomo poco prima dell'impatto era a bordo del suo camper lungo l'aria selice quando, per ragioni ancora in corso di accertamento, ha sbandato e con il mezzo è finito per sfondare la proprietà privata ed entrare dentro a un giardino, fortunatamente deserto al momento dei fatti.

Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi, ma per il quarantunenne non c'è stato nulla da fare. Anche la polizia locale è sul posto per ricostruire la dinamica dei fatti. In base a un primo riscontro non ci sarebbero altri mezzi coinvolti: il quarantunenne avrebbe fatto tutto da solo.

Nel pomeriggio lungo gli stradelli guelfi un altro incidente che ha visto coinvolto un singolo mezzo. Questa volta ad avere la peggio è stato un uomo di 70 anni, colpito da infarto mentre era alla guida della sua utilitaria.