Incidente a Pianoro: cade dalla bici, morto sul colpo

Aveva 75 anni compiuti da poco il pensionato morto dopo una caduta in bicicletta ieri pomeriggio in Val di Zena a Pianoro, all'altezza del Botteghino. Il signore, che al momento della tragedia stava riscendendo con un amico sulla sua due ruote, all’altezza del laghetto dei castori ha perso il controllo del mezzo rovinando poi a terra. Inutili i soccorsi, intervenuti poco prima delle 15 con anche l'ausilio dell'elisoccorso: per il signora non c'era già più niente da fare. La polizia locale di Pianoro si è occupata dei rilievi del caso. Non si conoscono ancora le accuse dell'incidente, ma tra le ipotesi si propende per un guasto meccanico o un malore. Escluso il coinvolgimento di altri veicoli.