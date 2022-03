Carico disperso sulla carreggiata: chiusa tangenziale a Persiceto

La chiusura si è resa necessaria per consentire la rimozione del materiale e la pulizia del piano viabile in piena sicurezza.

Il percorso alternativo per chi viaggia in direzione Crevalcore, prevede l’inversione di marcia mediante la rotatoria ‘Le Budrie’ (km 5,000). Nessuna modifica alla circolazione invece per i mezzi che viaggiano in direzione Bologna.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Foto Città Metropolitana