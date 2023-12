Travolto da un'auto, muore al Maggiore il super-ciclista Loredano

"Penso che Loredano sia anche contento di essere passato dall'altra parte in Bicicletta", si legge sui social. Loredano Comastri era un ciclista e un atleta esperto, molto conosciuto nella sua zona. E' stato investito ieri, 7 dicembre, poco prima di mezzogiorno, sulla vecchia Bazzanese, nel territorio di Crespellano, Valsamoggia.

Comastri, 74enne di Zola Predosa, è stato travolto da un'auto che, per motivi da accertare, avrebbe invaso la carreggiata opposta.

Immediati i soccorsi dei sanitari del 118, è atterrato anche l'elicottero che lo ha trasportato all'ospedale Maggiore in codice di massima gravità (3). Lì è deceduto in serata.

Dei rilievi e degli accertamenti sulla dinamica si occupa la Polizia Locale di Valsamoggia.

Si tratta del terzo decesso sulle strade del bolognese in pochi giorni: il 5 dicembre Fabrizio Baldi, ha perso la vita sulla Nuova Bazzanese, poche ore dopo è stata la volta di Valter Venieri, morto a Maccaretolo di San Pietro in Casale.

I messaggi sui social

"Ai funerali voglio tutti in bici dietro al feretro, dal Maggiore o da dove sarà la camera mortuaria, fino a dove saranno i funerali. Penso che Loredano sia anche contento di essere passato dall'altra parte in Bicicletta, sta continuando a pedalare con noi, e noi con lui, pedaleremo insieme", si legge sui social.

"Ti ricorderò sempre come un guerriero riposa in pace caro amore come mio", "Un maledetto incidente ci ha portato via Loredano Comastri, un grande atleta e un personaggio a noi tutti molto caro".