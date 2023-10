Incidente Bazzanese, morte zia e nipote: in ripresa il 25enne che era finito in rianimazione

Lara e Tiziana non ce l'hanno fatta, ma il figlio della prima ora è fortunatamente fuori pericolo, mentre la sorella gemella della seconda lotta ancora per la vita in un letto di ospedale. E' il drammatico bollettino restituito dal terribile incidente registrato sulla Nuova Bazzanese - a Zola - che ha spezzato una intera famiglia.

Le due donne decedute - Lara Cattani, 51 anni, e Tiziana Brucato, 30 anni - ispettivamente zia e nipote, sarebbero morte sul colpo, mentre gli altri due passeggeri - ovvero il figlio 25enne della 51enne e la gemella della 30enne - erano stati ricoverati in gravissime condizioni all'ospedale Maggiore di Bologna nel reparto di Rianimazione.

Secondo le prime ricostruzioni, la famiglia viaggiava a bordo di una Renault Clio. Alla guida sarebbe stata la 51enne. Per cause ancora da chiarire la berlina si è scontrata con un camion, in un violento scontro frontale.