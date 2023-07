Incidente a Imola, motociclista morto a 26 anni

Incidente mortale questa notte a Imola. Intorno a mezzanotte un motociclista di 26 anni, Francesco Passarello, è rimasto vittima di uno schianto lungo via Montecatone. In base agli accertamenti, condotti dalla polizia locale di Imola, sembra che il 26enne abbia fatto tutto a solo. Non sono stati infatti trovati altri veicoli coinvolti. Il ragazzo mentre era in sella alla sua Yamaha 600, ha perso il controllo ed è uscito di strada. Sul posto sono intervenuti da subvito i sanitari del 118 con un’ambulanza ma purtroppo per il giovane non c’era più nulla da fare. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco.