Incidente stradale in A13, auto finisce fuori strada: gravissimo un uomo

Incidente questa mattina sull'autostrada A13 Bologna-Padova. Intorno alle sei del mattino un uomo a bordo della sua Lancia Ypsilon è uscito di strada all'altezza del chilometro 16, in zona Saletto di Bentivoglio, nella provincia bolognese. L'impatto è stato molto violento e il guidatore, rumeno ma residente in italia, è finito sbalzato fuori dall'abitacolo. È stato portato all'ospedale Maggiore in gravissime condizioni ed è ricoverato nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche gli agenti della Polizia Stradale di Altedo per i rilievi del caso. Secondo le prime ricostruzioni, pare che l'uomo abbia fatto tutto da solo. Restano da chiarire la cause.