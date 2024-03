Incidente sulla A14 Bologna-Taranto: traffico in tilt

Tamponamento e traffico in tilt sull’autostrada A14 Bologna-Taranto nei pressi di Borgo Panigale, in direzione di Taranto. L’incidente è avvenuto intorno alle 17 e ha coinvolto due automobili, che dopo lo scontro sono rimaste bloccate in mezzo alla carreggiata.

Lo schianto non è stato grave e non ha avuto gravi conseguenze. Le ripercussioni però ci sono state sulla viabilità, con 3 km di coda che si sono formati tra lo svincolo Bologna Borgo Panigale e il Bivio A14/A13 Bologna-Padova. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale per svolgere le operazioni di sgombero.

Solo una settimana fa, sulla stessa autostrada un camion si era ribaltato bloccando tutta la carreggiata in direzione di Bologna nel tratto tra Forlì e Faenza.