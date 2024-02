Ancora un incidente grave: 21enne in prognosi riservata

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Ancora un incidente grave che vede coinvolto un ragazzo giovanissimo. Attorno alle ore 11 di questa mattina, a Crevalcore, si è verificato uno scontro tra un’automobile e uno scooter. Il 21enne, che guidava il mezzo a due ruote, è stato sbalzato via nell’impatto. Subito chiarite le sue gravi condizioni, il giovane motociclista è stato trasportato in codice 3 in elisoccorso all’ospedale Maggiore. Al momento, il 21enne è ricoverato in rianimazione in prognosi riservata.

La persona alla guida dell’automobile è invece un uomo di 70 anni. Ferito anche lui, è stato trasportato in ambulanza, in codice 1, all’ospedale di San Giovanni in Persiceto.

Solo due giorni fa, il 14 febbraio, un 19enne aveva perso la vita in un incidente stradale in Valsamoggia, mentre la scorsa settimana a perdere la vita era stato un motociclista di 57 anni.