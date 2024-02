Riccardo morto in sella alla sua moto, è la sesta vittima della strada in un mese

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Si chiamava Riccardo Maestri ed è morto ieri, 7 febbraio, a 57 anni. Con lo scooter, intorno alle 14:30, si è scontrato violentemente contro un'automobile in via Enrico Mattei, strada con velocità massima consentita 50 km/h. E' la sesta vittima della strada dall'inizio dell'anno, mentre i feriti negli incidenti stradali sul territorio metropolitano solo nel mese di gennaio 2024 sono stati 36 (ultimi dati disponibili).

Velocità e sinistri sono sotto osservazione, dopo le ordinanze di Città 30 sulle strade urbane di Bologna. Al 31 gennaio si erano verificati in totale 94 incidenti, di cui 63 con feriti e 31 senza feriti, nessun incidente mortale. Fino a ieri.

Nello stesso periodo del 2023 (lunedì 16 - domenica 29 gennaio) gli incidenti erano stati 119, di cui 77 con feriti, 41 senza e un mortale, fa sapere il Comune.

In termini percentuali si tratta quindi di: -21% di incidenti totali, -18,2% di incidenti con feriti, -24,4% di incidenti senza feriti e un morto in meno (0 nel 2024 mentre era 1 nel 2023). Da sottolineare inoltre il dato del calo di pedoni coinvolti in incidenti, che è del 27,3% (22 erano quelli coinvolti nel 2023, 16 nel 2024).

5 vittime in provincia

"L'anno è iniziato malissimo con diverse vittime in provincia, si tratta di strade sulle quali chiediamo interventi e controlli" ha detto a Bologna Today il presidente dell'Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale, Mauro Sorbi.

Lo scorso 8 gennaio, a Pontecchio, sulla Porrettana, un uomo di 80 anni - Luigi Iannelli - è stato investito e ucciso mentre attraversava la strada. Una manciata di giorni dopo, il 15 gennaio, Giovanni Guidotti, 62 anni, è deceduto durante il trasporto all'ospedale Maggiore, dopo aver sbattuto contro il carrello di un mezzo pesante sulle Ganzole, mentre era in sella al suo scooter.

Alla lista delle vittime sull'asfalto si sono aggiunti poi due coniugi, Pier Luigi Pasqua e Guglielma Ferro, morti in un sinistro avvenuto a Quinzano, frazione di Loiano, il 25 gennaio scorso: l'auto è uscita fuori strada mentre si trovava in via delle Vigne ed è finita nella scarpata.

Daniele Caradio, 43 anni, carabiniere dell'Arma di Bologna è morto la sera del 29 gennaio, quando, in sella alla sua Ducati, si è scontrato frontalmente con un'auto sulla San Vitale, a Canaletti di Budrio.