Auto precipita nella scarpata, morti marito e moglie

Iscriviti al canale Whatsapp di BolognaToday

Incidente stradale a Quinzano, frazione di Loiano, sull'Appennino. Intorno alle 14 di ieri 25 gennaio un'auto che stava viaggiando in via delle Vigne è uscita di strada ed è precipitata in una scarpata. A bordo una coppia di anziani, marito e moglie entrambi di 81 anni residenti a Bologna: per loro non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno recuperato i corpi. Ora le cause dell'incidente sono al vaglio dei carabinieri.

Si tratta del terzo incidente mortale avvenuto sulle strade bolognesi dall'inizio dell'anno. Già quattro, invece, i morti da inizio gennaio. Lo scorso 8 gennaio aveva perso la vita Luigi Ianelli, travolto e ucciso sulle strisce pedonali. Pochi giorni dopo falciato Giovanni Guidotti. Aveva 62 anni ed è deceduto durante il trasporto all'ospedale Maggiore dopo uno schianto in sella al suo scooter alle Ganzole.

Continua a leggere su BolognaToday.it