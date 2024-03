Grave incidente in Valsamoggia: tre feriti, interviene l'elisoccorso

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Brutto incidente questa mattina attorno alle ore 10 in via Sant’Apollinare, nella frazione di Castelletto di Serravalle, in Valsamoggia. Ancora sconosciuta la dinamica, ma dalle prime ricostruzioni due auto si sarebbero scontrate per la presenza di un ostacolo sulla carreggiata. L’impatto ha visto coinvolte tre persone: un uomo di 84 anni è risultato essere il più grave, tanto che è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso che lo ha portato all’ospedale Maggiore, dove al momento si trova ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. Le due donne coinvolte, di 56 e 78 anni, sono state ricoverate in codice 2 anche loro all’ospedale Maggiore. Sul posto sono intervenute, oltre all’elisoccorso, due ambulanze e un’automedica.