Investe il pedone e fugge: gravissimo uomo di 70 anni

Un altro pedone investito, a nemmeno 24 ore dall'incidente e che ha spezzato la vita del 37enne Alex Befenati, travolto a Granarolo dell'Emilia da una vettura mentre stava camminando lungo la Trasversale di Pianura dopo che il suo mezzo era rimasto senza carburante. Questa volta è successo sull'Appennino bolognese, a Loiano, dove lunedì pomeriggio un uomo di 70 anni è stato centrato in pieno da un'automobile mentre stava percorrendo a piedi via Anconella. Ora l'uomo si trova ricoverato in gravissime condizioni all'Ospedale Maggiore di Bologna.

A ricostruire la dinamica dell'incidente è il Resto del Carlino. Poco dopo le 14, l'uomo stava passeggiando insieme alla moglie, poco più avanti di lui, quando è stato travolto dalla vettura, colpendo violentemente l'asfalto e perdendo i sensi. Subito la donna ha soccorso il marito. Il guidatore, invece, al posto di fermarsi e scendere dal mezzo è ripartito e ha fatto perdere le proprie tracce.

Il 70enne è apparso subito in gravissime condizioni, tanto che il 118 è intervenuto con l'elisoccorso. Sul posto sono sopraggiunti anche i carabinieri di Loiano che ora stanno cercando di rintracciare il pirata della strada.