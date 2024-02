Investita da un bus in via Corticella, grave una donna

E' stata investita da un bus ed è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Maggiore. La vittima dell'incidente di questa mattina è una donna di 77 anni.

Erano circa le 8, quando, per motivi da accertare, in via di Corticella la donna è stata investita dal bus della linea 27, che transitava verso la periferia, all'incrocio semaforico con via di Saliceto, strada 50km/h.

Sul posto, oltre ai sanitari intervenuti con ambulanza e auto medica, hanno operato gli agenti della Polizia Locale per la gestione del traffico e i rilievi.

L'8 gennaio un uomo di 80 anni, Luigi Iannelli, era stato investito e ucciso sulla via Porrettana, a Pontecchio Marconi: