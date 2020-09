Incidente a Molinella: auto esce di strada, conducente ferito

Un uomo è stato portato in ospedale dopo le ferite riportate, in seguito a un incidente stradale a Molinella. E' successo alle 20 di ieri sera: i pompieri sono arrivati in via Canale dove una utilitaria è uscita di strada ed è finita ribaltata lungo il fosso. Il conducente del mezzo, ferito e incastrato nel veicolo, è stato liberato e consegnato ai sanitari. Presente sul posto anche l'elisoccorso notturno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.