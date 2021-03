Incidente a Molinella: scontro camion ambulanza, 72enne morto in ospedale

E' deceduto all'ospedale di Cona (FE), il 72enne ferito in un incidente avvenuto nella mattinata di oggi, 19 marzo, a Molinella, tra l'intersezione tra via Severino Ferrari e via Canale della Botte, nella frazione di San Pietro Capofiume.

Un camion e un'ambulanza che, oltre al conducente, trasportava un'infermiera e un paziente 72enne affetto da covid, si sono scontrati. L'uomo, nato a Comacchio e residente a Molinella, è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso, dove è deceduto poco dopo, probabilmente per le ferite riportate.

Il camionista, 49enne, è rimasto illeso, mentre l’autista dell’ambulanza, una 44enne, e l’infermiera 33enne sono state trasportate in altre strutture sanitarie in condizioni di media gravità.

Per ricostruire la dinamica del sinistro, sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Molinella (BO).