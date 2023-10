Scontro frontale con un pullman, Alessandro muore a 33 anni

Terribile lo schianto avvenuto poco dopo le 14.30 di ieri, domenica 1° ottobre, nel padovano, sulla Strada Provinciale settemb47, a Campo San Martino. A perdere la vita Alessandro Ravani, 33enne di Calderara di Reno.

Come riferisce Padova Oggi, Alessandro era in sella alla sua moto Husquarna, dopo essere ripartito dal semaforo a un incrocio in direzione Padova, avrebbe accelerato improvvisamente, andando a scontrarsi con un pullman turistico condotto da un'autista della provincia di Trento, che procedeva sulla corsia opposta verso Cittadella.

Il 33enne è stato sbalzato ed è morto sul colpo, mentre la moto ha proseguito la sua corsa autonomamente per fermarsi dopo qualche centinaio di metri.

I vigili del fuoco accorsi da Cittadella, hanno messo in sicurezza il tratto di strada, mentre i sanitari hanno solo potuto constatare la morte del motociclista. Illeso l’autista del bus e altre due persone che si trovavano a bordo.

La sera del 29 settembre, un ragazzo di 17 anni è rimasto gravemente ferito, quando la sua moto si è scontrata con un'auto, in prossimità dell'incrocio di via Zanardi con via Carracci. In sella, insieme al 17enne, anche un 15enne, che fortunatamente ha riportato ferite più lievi.

notizia in aggiornamento