Carambola di auto a San Giorgio, 6 feriti

Carambola di auto nel pomeriggio di ieri a San Giorgio di Piano. Alle 17.30 circa, in via Poggio Renatico, SP Galliera Sud, quattro auto si sono scontrate, una si è ribaltata, per cause in via di accertamento.

Sei i feriti trasportati al Pronto Soccorso di Bentivoglio, con due ambulanze del 118, le loro condizioni non sono fortunatamente gravi.

Sul posto sono interventi anche i Vigili del Fuoco.

Il traffico è rimasto bloccato per mettere in sicurezza l'area.

Il 28 marzo scorso, il 48enne Angelo Russo, decima vittima della strada nel bolognese da inizio anno, è deceduto dopo lo schianto nelle campagne bolognesi.