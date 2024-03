Tragico incidente stradale a Sant'Agata: morto un 48enne

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Tragico incidente stradale questa mattina a Sant’Agata Bolognese in cui ha perso la vita un uomo di 48 anni. Lo schianto è avvenuto tra due automobili poco prima delle 8 all’incrocio tra via Montirone e via Ghiarone, nella periferia del paese Bolognese. È stato fatale per il 48enne alla guida di una delle vetture mentre una donna di 58 anni e un uomo di 47 sono rimasti feriti e trasportati all’ospedale Maggiore con codice di media gravità (2) dagli operatori del 118 intervenuti sul posto con due autoambulanze e un’automedica.

Sul posto anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri di San Giovanni in Persiceto. Ancora da chiarire le dinamiche del sinistro, forse causato da un mancato stop visto che l’incrocio è regolato dal semaforo.

Salgono a dieci le vittime della strada da inizio 2024

Intanto è salito a dieci il numero delle vittime sulle strade bolognesi dall'inizio di quest'anno. L'ultima a perdere la vita in ospedale è stata la 73enne Lidia Borghesani, coinvolta in un incidente a San Matteo della Decima, frazione di San Giovanni in Persiceto. Prima di lei era spento in ospedale anche Marcello Falconi, camionista di 51 anni rimasto gravemente ferito in uno schianto tra camion lungo la tangenziale di Bologna avvenuto il 28 febbraio scorso. Ma a morire sull’asfalto sono anche i giovani come Raul Zanoni, 19enne modenese, che si è fatalmente scontrato contro un furgone mentre viaggiava in auto sulla via Emilia.

Appena una settimana prima aveva perso la vita Riccardo Maestri, 57 anni, in sella a uno scooter in via Enrico Mattei. Meno di dieci giorni prima, invece, Daniele Caradio, 43 anni e carabiniere dell'Arma di Bologna, è morto in sella alla sua Ducati. Fatale l'impatto frontale contro un'auto sulla San Vitale, a Canaletti di Budrio.

Alla lista delle vittime sull'asfalto vanno aggiunti due coniugi, Pier Luigi Pasqua e Guglielma Ferro, la loro vita è stata spazzata vi in pochi attimi, a Quinzano, frazione di Loiano, il 25 gennaio scorso: l'auto sulla quale viaggiavano è uscita fuori strada mentre si trovava in via delle Vigne. Un volo nella scarpata, e non c'è stato nulla da fare.

Infine a 8 giorni dall'inizio del 2024, la prima vittima sull'asfalto registrata nel bolognese era stata l'ottantenne Luigi Iannelli, investito e ucciso mentre attraversava la strada a Pontecchio, sulla Porrettana. Una manciata di giorni dopo, il 15 gennaio, Giovanni Guidotti, 62 anni, è deceduto durante il trasporto all'ospedale Maggiore, dopo aver sbattuto contro il carrello di un mezzo pesante sulle Ganzole, mentre era in sella al suo scooter.

