Incidente a San Lazzaro: pedone 96enne investito sulla via Emilia

Stava attraversando la strada a San Lazzaro di Savena, sulla via Emilia, all'angolo con via Jussi, ed è stato investito. Il pedone è un uomo di 96 anni, trasportato in ospedale. Lo rende noto la PL.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per effettuare i rilievi e gestire il traffico. Nell'immediatezza anche i medici della vicina Farmacia sono arrivati per prestare soccorso al ferito per poi allertare i soccorsi. Da quanto si apprende, l'anziano non sarebbe in pericolo di vita.