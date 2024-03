Scontro tra auto, poi la carambola nel canale: gravissima una donna

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Uno scontro tra auto, una utilitaria che finisce nel canale. L'incidente questa mattina poco dopo le 10 a San Matteo della Decima, frazione di San Giovanni in Persiceto.

I mezzi si sono scontrati in via Nuova, per motivi ancora da accertare. La 73enne, alla guida di una utilitaria, è finta nel canale ed è rimasta incastrata nell'abitacolo. Per i rilievi e la gestione del traffico è intervenuta la Polizia Locale,

Sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco che l'hanno liberata e affidata ai sanitari del 118 che l'hanno trasportato all'ospedale Maggiore n codice di massima gravità (3). È ricoverata in nel reparto di rianimazione.

Ieri mattina, a Castelletto di Serravalle, in Valsamoggia, sono state tre le auto coinvolte in un incidente, grave un uomo di 84 anni. Le due donne coinvolte, di 56 e 78 anni, sono state ricoverate in codice 2.