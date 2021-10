Incidente, camion contro cavalcavia: chiuso tratto di Tangenziale e sovrappassante

Incidente in Tangenziale stamane che ha causato disagi al traffico. A seguito dell'impatto di un camion contro un cavalcavia, infatti, è stato chiuso il tratto tra lo svincolo di Borgo Panigale e quello della Nuova Bazzanese. Sul luogo dell’evento sono intervenute anche le pattuglie della Polizia Stradale.

Da quanto si apprende, il sinistro è avvenuto intorno alle ore 9:30 circa. Il provvedimento di chiusura si è reso necessario per consentire le necessarie verifiche tecniche da parte dei tecnici di Autostrade, dopo che un mezzo pesante che trasportava una gru, ha urtato il cavalcavia all’altezza del km 2,4. Così fa sapere Autostrade che aggiunge come per lo stesso motivo il comune di Casalecchio ha disposto la temporanea interdizione al traffico lungo la sovrappassante “Via Casteldebole”.Percorsi alternativi

Gli utenti diretti verso la A1 Milano-Napoli , dopo l’uscita allo svincolo 2 Borgo Panigale, potranno percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in Tangenziale allo svincolo 1 Nuova Bazzanese.

