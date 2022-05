Incidente in via Emilia Ponente: scontro auto-moto, 35enne grave in ospedale

Incidente nella serata di ieri, dove una donna di 35 anni è rimasta gravemente ferito in seguito a uno scontro con un'auto. L'impatto è avvenuto su via Emilia Ponente, all'altezza dell'incrocio con via Piave. Intorno alle 19, con una dinamica ancora da chiarire, i due mezzi, un'auto e un motoveicolo procedevano in direzioni opposte, l'uno verso Borgo Panigale e l'altro verso San Felice.

Nello schianto, la moto sulla quale stavano la 36enne passeggera insieme al conducente 37enne, ha ovviamente avuto la peggio. Sbalzati entrambi dalla due ruote, per lei si è reso necessario il ricovero in codice tre al vicino ospedale Maggiore di Bologna, mentre il ragazzo ha riportato ferite meno gravi. La dinamica esatta è in corso di ricostruzione da parte degli agenti della polizia locale di Bologna, intervenuti sul posto subito dopo l'incidente insieme alle ambulanze del 118.