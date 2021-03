Incidente in via Sabotino: donna investita da camion, è grave

Incidente nella prima mattinata di oggi: una donna di 87 anni è stata trasportata in gravi condizioni al Maggiore di Bologna dopo che una camion la ha investita mentre stava attraversando la strada. E' successo in via Sabotino, all'incrocio con via Vittorio Veneto.

Secondo i primi rilievi della polizia locale, giunta sul posto così come il 118, la signora stava attraversando via Sabotino dal lato di via della Crocetta, quando l'autocarro, guidato da un uomo di 53 anni, è sopraggiunto da via Vittorio Veneto, svoltando a sinistra in via Sabotino in direzione Bologna. A parte il tempo necessario ai rilievi di rito la strada non ha incontrato disagi al traffico di rilievo.