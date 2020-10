Incidente sulla Persicetana: muore motociclista, aveva 51 anni

Incidente mortale oggi dopo le 12 sulla Persicetana, nel comune di Calderara di Reno. A perdere la vita, dopo un balzo dalla moto a causa dello scontro con un suv, un motociclista di 51 anni: Wilfredo Annicchiarico, di Crevalcore. L'uomo, arbitro giudice di pugilato, è morto sul colpo.

Sul posto subito i soccorsi dei sanitari del 118, ma purtroppo per il centauro non c'è stato nulla da fare. La polizia locale di Terre d'Acqua è al lavoro per i rilievi e determinare la dinamica esatta dell'incidente. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Calderara.

Le condoglianze della federazione pugilistica italiana

"Poche ore fa, a causa di un incidente, ci ha lasciato l’arbitro giudice Wilfredo Annichiarico. Uomo integerrimo che tanto ha dato al movimento pugilistico Nazionale. Ci mancherai, Wilfredo – si legge sulla pagina Facebook della Federazione pugilistica italiana –, che la terra ti sia lieve. Il Presidente Vittorio LAI, a nome e per conto di tutta la FPI, esprime il suo immenso cordoglio per la scomparsa del caro Wilfredo, abbracciando idealmente tutta la sua famiglia colpita da questo tremendo lutto".