Fiori d’arancio al Maggiore: paziente si sposa in ospedale | VIDEO

Intervento d’urgenza al Maggiore, ma stavolta la medicina c’entra poco o nulla. Questa è la storia del matrimonio tra Gabriele Grandi, insegnate di Ingegneria Elettrotecnica dell’Università di Bologna, e di sua moglie Barbara Guarnieri.

Grandi è stato colpito da un ictus lo scorso maggio mentre teneva una lezione all’università. Dopo l’intervento d’urgenza al Maggiore, il professore è stato trasferito nel reparto di Medicina della Riabilitazione, dove è iniziato il percorso di recupero.

Da lì l’idea di Grandi di sposare la compagna di una vita, con cui ha avuto tre figli, Barbara Guarnieri: “Ci conosciamo dal 1986, abbiamo avuto tre figli ma non ci siamo mai sposati – dice lei a Il Resto del Carlino –. Poi mentre era qui in ospedale, per tre giorni ha cercato di chiedermi di sposarlo ma io, purtroppo, non riuscivo a capire. Poi mi ha preso la mano e mi ha fatto il segno dell’anello al dito. A quel punto gli ho chiesto ’ma tu mi vuoi sposare?’. Lui è scoppiato a piangere, io pure. Il fatto è che non era così semplice perché il via libera doveva arrivare dal giudice, che ha analizzato tutta la documentazione fornita dall’ospedale, poi online ha voluto vedere Gabriele. Io tremavo di paura e piangevo perché temevo dicesse di no e invece è arrivato il consenso".

E lì è iniziato l’intervento di massima urgenza di tutto il reparto: preparare un matrimonio in una manciata di ore. Cosa che è riuscita alla grande: il 2 agosto, attorno alle ore 17.30, un funzionario del Comune ha celebrato le nozze, legando Gabriele e Barbara per l’eternità.