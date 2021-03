Un pezzettino di Olanda a Bologna: ecco Tulipark, dove si raccolgono tulipani | VIDEO

In via dell'Arcoveggio, di fronte all'ex parcheggio Giuriolo, prossima casa della Cineteca, c'è una distesa di tulipani che con gli occhi riporta subito in Olanda. È il Tulipark, un'esperienza già attiva a Roma che a Bologna parte da venerdì 2 aprile. Fino al 30 aprile circa, quando anche gli ultimi fiori sbocceranno, dalle 9 alle 18, chi vorrà potrà accedere al vivaio e comprare i propri tulipani scegliendo tra tantissime varietà.

Cos'è Tulipark

"Il vivaio nasce con la filosofia u-Pick (tu cogli), dove puoi raccogliere i tulipani con le tue mani, scegliendo tra piu di 100 varietà diverse. L'attività di raccolta sarà descritta dalla nostra guida, che presenterà con una breve introduzione come raccogliere i tulipani. Dopo aver scelto i propri tulipani passerete dai gazebo incarto: i bulbi verranno recisi poichè andranno in beneficenza e i fiori verranno incartati dal nostro team". Sul sito del vivaio è possibile già comporre e pre-ordinare il proprio bouquet, da 8 a 50 euro.