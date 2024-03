Per Pasqua Bologna piena di turisti stranieri, ma i bolognesi dove sono? |VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Bologna si è riempita di turisti per Pasqua, anche se non è "sold out" come gli altri anni. Le richieste di camere di alberghi, ma anche di B&B e case vacanze, quest’anno sono andate bene, ma decisive sono state le prenotazioni last minute. "La Pasqua è andata meno bene rispetto all’anno scorso, ma è comunque positiva", dice Celso De Scrilli, presidente di Federalberghi Bologna. "In città sabato si registra il 78% di occupazione delle camere d’albergo, il 66% nel giorno di Pasqua e il 43% a Pasquetta. L’anno scorso, invece, avevamo l’89% di occupazione il sabato, l’83% a Pasqua e il 57% a Pasquetta".

La gastronomia e la ristorazione

Punto forte di Bologna da sempre sono la gastronomia e la ristorazione. "Quest'anno abbiamo tanti turisti stranieri", racconta Giovanni Tamburini, titolare dell'omonima gastronomia storica nel cuore della città. Tante le nazionalità dei visitatori, da Francia, Germania, Spagna, ma anche Stati Uniti e Australia. "Comprano volentieri i tortellini - aggiunge - acquisto che piace a chi visita Bologna". I bolognesi, invece, sono perlopiù partiti in vacanza. "Anche i pranzi di Pasqua si fanno meno - conclude - : quest'anno è davvero 'Pasqua con chi vuoi'". Vanno bene, invece, le prenotazioni nei locali del centro che servono le specialità bolognesi, come la Baita di via Pescherie Vecchie ceh ha fatto il pieno soprattutto di turisti, sia italiani sia stranieri.

La cultura e i mercatini

Vanno bene gli affari anche per gli artigiani del mercatino di via San Giuseppe, a due pazzi dall'Arena del Sole e da via Indipendenza, e per gli esercenti del mercato settimanale della Piazzola. "Questa settimana - spiegano - ai clienti tradizionali, che a Bologna non mancano mai - si aggiungono tanti turisti da tutto il mondo". Tante prenotazioni anche nei musei ed esauriti i biglietti di City Red Bus, che con trenini e autobus scoperti fa il tour della città e porta i turisti fino a San Luca. Grande richiesta anche per le mete fuori porta, come Rocchetta Mattei e Grizzana Morandi: i biglietti sono già esauriti per Pasqua e per Pasquetta. Bene anche le destinazioni legate al cicloturismo, grazie alle ciclovie e ai tanti percorsi e trekking in Appennino, raggiungibili anche in treno grazie al programma realizzato dalla Destinazione Turistica Bologna e Modena in collaborazione con il Cai e con Trenitalia Tper.